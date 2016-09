ACM waarschuwt voor louche abonnementen

DEN HAAG - Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor louche abonnementen op voordeelsites, winacties en zogenaamd voordelige reisjes. Bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM, zijn de afgelopen maanden veel meldingen binnengekomen over opdringerige verkopers.

Door ANP - 9-9-2016, 11:18 (Update 9-9-2016, 11:18)

De verkopers benaderen consumenten meestal telefonisch of via internet, vaak onder het voorwendsel van een prijs of een unieke aanbieding. Het voordeel valt vaak tegen en de vrijblijvende aanbieding blijkt in werkelijkheid een abonnement. Opzeggen van het abonnement is bovendien lastig.

Twee weken geleden greep de ACM in bij de aanbieder van vakantie-abonnementen Spotreis.eu. Honderden klanten die een jaarabonnement van 200 euro aangesmeerd hadden gekregen hoeven dat door de interventie niet meer te betalen. De reisagent is gestopt met de misleidende verkoopmethoden.

De ACM adviseert consumenten niet overhaast ja te zeggen op aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Ook kan bij telefonische verkoop binnen 14 dagen altijd een abonnement schriftelijk worden opgezegd.