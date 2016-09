Belgische minister tegen kilometerheffing

BRUSSEL - België voert voorlopig geen kilometerheffing voor personenauto's in. De federale minister van Mobiliteit François Bellot is ertegen, zegt hij vrijdag in de krant De Morgen.

9-9-2016

,,Als je daarmee begint, dan wordt het onmogelijk om nog in landelijke gebieden te wonen", betoogt de liberale minister. Hij stelt dat automobilisten al veel betalen via accijnzen.

De Vlaamse en Brusselse regering willen wel zo’n heffing op termijn wel invoeren, in navolging van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Bellots Vlaamse ambtgenoot Ben Weyts is dan ook niet blij met de uitspraken van zijn collega. ,,De kilometerheffing gaat gepaard met een belastingverlaging. Het is een van de weinige instrumenten die we nog hebben om iets te doen aan de files.’’