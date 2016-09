Slechte zomermaand voor Duitse economie

WIESBADEN - De Duitse economie heeft in juli opmerkelijk slechter gedraaid dan verwacht. Nadat eerder deze week al een stevige afname van de industriële productie werd gemeld, bleek vrijdag dat de export van Europa's grootste economie in juli stevig is gekrompen.

Door ANP - 9-9-2016, 8:22 (Update 9-9-2016, 9:43)

De Duitse export nam met 2,6 procent af ten opzichte van juni. In vergelijking met een jaar eerder ging de uitvoer zelfs met 10 procent achteruit. Economen rekenden in doorsnee op een plus van 0,4 procent op maandbasis, na een minieme groei in juni.

De import van Duitsland slonk in juli met 0,7 procent. Het handelsoverschot van het land zakte door deze ontwikkelingen met ruim 5 miljard euro naar 19,5 miljard euro.

Brexit

,,Juli was geen goede maand voor de Duitse economie'', concludeerde ING-econoom Carsten Brzeski. Hij verwees daarbij ook naar de krimp van 1,5 procent in de industrie, die woensdag werd gemeld. Volgens hem voelen de industrie en export mogelijk de gevolgen van de brexit en de matige economische ontwikkelingen van de belangrijkste handelspartners.

Vrijdag bleek ook dat de productie in de maakindustrie van Frankrijk in juli met 0,3 procent is gekrompen ten opzichte van de voorgaande maand. Hier werd op een groei met bijna 1 procent gerekend.