ANP Faillissementen geven online shoppen boost

EDE - Mensen kopen meer en meer via internet. De groei van de online bestedingen werd daarbij in het eerste halfjaar van 2016 extra gestimuleerd door het aantal recente faillissementen van ketens in de winkelstraat, vooral in IT en mode. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker GfK.

Door ANP - 9-9-2016, 7:32 (Update 9-9-2016, 7:46)

In de eerste jaarhelft werd door Nederlandse consumenten voor ruim 9,5 miljard euro online gewinkeld, tegenover 8,1 miljard euro een jaar eerder. Met name telecomproducten, elektronica en kleding vinden via het wereldwijde web gretig aftrek. Ruim de helft van het onlinebudget werd daaraan besteed. De overige 4,4 miljard euro werd uitgegeven aan de online aankoop van diensten, zoals vliegtickets en verzekeringen.

Vooral in het tweede kwartaal is volgens GfK een forse groei van de online bestedingen terug te zien. Waar deze in het eerste kwartaal op jaarbasis met 13,3 procent groeiden, bedroeg de groei in het tweede kwartaal bijna 22 procent. Volgens de onderzoekers is deze sterke stijging voor een groot deel toe te schrijven aan de recente faillissementen van een aantal grote retailers die bepalend waren in de winkelstraat. ,,Het online kanaal profiteert direct van deze daling in het fysieke winkelaanbod", concludeert GfK.

Huiverig

Online winkelen wint ook bij ouderen terrein. Van de 65-plussers kocht in het afgelopen kwartaal 64 procent wel eens een dienst of product online. Dat was een jaar eerder nog 58 procent. Dit komt volgens de onderzoekers mede door het stijgende vertrouwen van deze doelgroep in de markt. Wel zijn ouderen nog relatief huiverig om de smartphone voor onlineaankopen te gebruiken.

De verwachting is dat de groei van internetbestedingen zich in de rest van het jaar voortzet en dat de online omzet voor het hele jaar uitkomt op ruim 19 miljard euro.