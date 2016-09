Ford breidt terugroepactie flink uit

ANP Ford breidt terugroepactie flink uit

DEARBORN - Autofabrikant Ford Motor gaat nog veel meer auto's terugroepen naar de werkplaats vanwege een probleem met de deurvergrendeling. Door een defect kunnen de deuren in bepaalde situaties tijdens het rijden opengaan.

Door ANP - 8-9-2016, 20:06 (Update 8-9-2016, 20:06)

Het gaat nu om bijna 2,4 miljoen auto's die zijn verkocht in Noord-Amerika. In augustus kondigde Ford aan dat circa 830.000 auto's teruggehaald moeten worden. Volgens Ford is er één ongeluk gebeurd en zijn drie personen gewond geraakt door het probleem. Het gaat onder meer om de modellen Ford C-Max, Escape, Focus en Mustang.

De kosten voor de terugroepactie bedragen 640 miljoen dollar. In verband met die kosten denkt Ford dat de winst voor belastingen dit jaar lager zal uitvallen dan eerder gedacht. De winst voor belastingen wordt nu geraamd op 10,2 miljard dollar, in plaats van de eerder voorspelde 10,8 miljard dollar.