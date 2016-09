Rode cijfers op koersenborden Wall Street

NEW YORK - De beurzen in New York stonden donderdag licht lager. Net als in Europa verwerkten beleggers op Wall Street de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente onveranderd te laten en geen extra stimuleringsmaatregelen te nemen. Apple ging omlaag, een dag na de presentatie van de nieuwe iPhone.

8-9-2016

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,3 procent lager op 18.474 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2180 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent naar 5258 punten.

Apple verloor 2,6 procent, de sterkste daling sinds juni. Woensdag kwam het techbedrijf tijdens de handel met de nieuwe iPhone 7 en sloot het aandeel met een plusje van 0,6 procent. Beleggers lijken bij nader inzien toch minder enthousiast over de iPhone 7 en deden het aandeel in de verkoop.

Ook was er aandacht voor Hewlett Packard Enterprise (HPE), dat 2,8 procent inleverde. HPE voegt een deel van zijn softwaretak samen met het Britse Micro Focus. Topvrouw Meg Whitman van HPE legde uit dat de activiteiten die in het fusiebedrijf ondergebracht worden niet tot de kernactiviteiten behoren. De deal heeft een waarde van 8,8 miljard dollar.

Ford Motor liet weten dat de winst voor belastingen dit jaar lager zal uitvallen dan eerder gedacht vanwege een nog grotere terugroepactie voor defecte deurvergrendelingen. Het autoconcern verwacht nu een winst voor belastingen van 10,2 miljard dollar, terwijl eerder op minstens 10,8 miljard dollar werd gerekend.

Google (min 0,9 procent) kondigde aan softwaremaker Apigee over te nemen voor 625 miljoen dollar in contanten.

Oliebedrijven hadden een goede dag dankzij de sterk stijgende olieprijzen. Zo stegen oliemaatschappijen ExxonMobil en Chevron tot 0,9 procent. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Baker Hughes wonnen tot 2,2 procent.

De Amerikaanse overheid maakte bekend dat de olievoorraden vorige week het sterkst zijn gedaald in zeventien jaar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom daarop 4,2 procent tot 47,39 dollar en Brent won 3,9 procent tot 49,83 dollar.

De euro noteerde 1,1249 dollar. Bij het slot van de Europese handel was de euro 1,1172 dollar waard.