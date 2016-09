ASML levert in op Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam stond donderdag aan het einde van de ochtend in de min. ASML was veruit de sterkste daler onder de hoofdfondsen nadat Samsung meldde de helft van zijn belang in de chipmachinemaker van de hand te doen. Verder zijn beleggers in afwachting het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later op donderdag.

Door ANP - 8-9-2016, 11:58 (Update 8-9-2016, 11:58)

De AEX-index stond omstreeks 11.45 uur 0,5 procent lager op 461,04 punten. De MidKap stond nagenoeg vlak op 658,46 punten. Elders in Europa was het beeld gemengd. Frankfurt en Parijs noteerden tot 0,2 procent lager. In Londen ging de FTSE 0,5 procent omhoog.

Het aandeel ASML verloor 2,6 procent. Samsung doet de helft van zijn belang in het Veldhovense bedrijf van de hand. Daarbij worden 6,3 miljoen aandelen verkocht voor 94,80 euro per stuk. De koers van ASML zakte op het Damrak naar 93,72 euro.

Draghi

De aandacht van beleggers zal vooral uitgaan naar de ECB in Frankfurt. ECB-president Mario Draghi kondigt donderdagmiddag mogelijk nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen de hardnekkig lage inflatie in de eurozone. Veel zal daarbij afhangen van de nieuwe prognoses van de ECB voor de groei en de inflatie.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 0,6 procent) stond bij de koplopers in de MidKap. De luchtvaartcombinatie vervoerde in de belangrijke vakantiemaand augustus bijna 2 procent meer passagiers. De vooruitgang was vooral te danken aan Transavia, dat ruim een vijfde meer reizigers verwelkomde dan een jaar eerder.

Softwaretak

Het Britse technologiebedrijf Micro Focus werd in Londen 17 procent meer waard, dankzij een deal met Hewlett Packard Enterprises. HP voegt een deel van zijn softwaretak samen met Micro Focus, waardoor een van de grootste softwarebedrijven van Groot-Brittannië ontstaat.

Dixons Carphone won bijna 4 procent in Londen, na de publicatie van gunstige verkoopcijfers over de afgelopen maanden. De elektronicawinkelketen liet weten vooralsnog geen invloed te zien van de brexit op de consumentenbestedingen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent naar 46,27 dollar. Brent werd 1,5 procent duurder bij 48,68 dollar per vat. In de aanloop naar de ECB-vergadering liep de waarde van de euro op naar 1,1276 dollar, tegen 1,1235 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.