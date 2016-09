AEX opent licht in de min

ANP AEX opent licht in de min

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag zonder grote uitslagen geopend. De handel staat vooral in het teken van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag. In Amsterdam viel ASML op, omdat aandeelhouder Samsung een groot deel van zijn belang in de chipmachinefabrikant verkoopt.

Door ANP - 8-9-2016, 9:19 (Update 8-9-2016, 10:14)

De AEX stond in het eerste uur 0,3 procent in de min op 461,86 punten. De MidKap klom 0,1 procent naar 659,03 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. Londen stond 0,5 procent in de plus.

ASML opende met een verlies van bijna 2 procent. Samsung doet de helft van zijn belang in het Veldhovense bedrijf van de hand. Daarbij worden 6,3 miljoen aandelen verkocht voor 94,80 euro per stuk. De koers van ASML zakte donderdagochtend op het Damrak naar 94,48 euro.

Draghi

De ogen van beleggers zijn vooral gericht op Frankfurt, waar ECB-president Mario Draghi donderdagmiddag mogelijk nieuwe maatregelen aankondigt in de strijd tegen de hardnekkig lage inflatie in de eurozone. Veel zal daarbij afhangen van de nieuwe prognoses van de ECB voor de groei en de inflatie.

In de aanloop naar de vergadering liep de waarde van de euro op naar 1,1260 dollar, tegen 1,1235 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag. In de AEX deden aandelen uit de financiële sector het relatief goed. ING, ABN en Aegon stonden tot 0,6 procent in de plus.

Passagiersvervoer

In de MidKap won Air France-KLM 0,8 procent. De luchtvaartcombinatie zag het passagiersvervoer in de belangrijke vakantiemaand augustus met 2 procent groeien. De vooruitgang was vooral te danken aan Transavia, dat ruim een vijfde meer passagiers verwelkomde dan een jaar eerder.

Het Britse technologiebedrijf Micro Focus werd in Londen 21 procent meer waard, dankzij een deal met Hewlett Packard Enterprises. HP voegt een deel van zijn softwaretak samen met Micro Focus, waardoor een van de grootste softwarebedrijven van Groot-Brittannië ontstaat.

Dixons

Dixons Carphone won ruim 3 procent in Londen, na de publicatie van gunstige verkoopcijfers over de afgelopen maanden. De elektronicawinkelketen liet weten vooralsnog geen invloed te zien van de brexit op de consumentenbestedingen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent naar 46,31 dollar. Brent werd 1,4 procent duurder bij 48,66 dollar per vat.