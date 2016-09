Transavia trekt de kar bij Air France-KLM

PARIJS - Air France-KLM heeft in de belangrijke vakantiemaand augustus 8,9 miljoen passagiers vervoerd, een kleine 2 procent meer dan een jaar eerder. Die groei is met name te danken aan prijsvechter Transavia waar het aantal reizigers met ruim een vijfde toenam tot 1,7 miljoen.

Door ANP - 8-9-2016, 8:15 (Update 8-9-2016, 8:31)

Transavia liet opnieuw met name in Frankrijk een sterke groei zien. Maar ook de nieuwe basis die de Nederlandse poot van de budgetvlieger dit voorjaar opende in München, leverde een aanzienlijke bijdrage aan de sterke passagiersgroei.

Bij KLM stapten in augustus 2,8 miljoen mensen in, 4 procent meer dan een jaar eerder. Zustermaatschappij Air France, waar in de eerste dagen van de maand het cabinepersoneel nog staakte, rapporteerde donderdag een daling met 5 procent tot 4,4 miljoen reizigers.

Zomerkwartaal

Het bedrijf herhaalde dat de zevendaagse staking het operationeel resultaat in het belangrijke zomerkwartaal met naar schatting zo'n 90 miljoen euro drukt. Die strop komt bovenop de toch al moeilijke marktomstandigheden, met felle concurrentie die de prijzen drukt en angst voor terrorisme die met name de reislust naar Frankrijk afremt.

Het aantal door passagiers gevlogen kilometers, het cijfer waar analisten vooral op letten, nam voor de gehele groep met 0,2 procent af. Exclusief Transavia kwam die daling uit op 1,7 procent. Omdat de capaciteit wel licht toenam, zaten de vliegtuigen gemiddeld minder vol.

Bij Air France was gemiddeld 86,5 procent van de stoelen aan boord gevuld. Bij KLM was dat 90,7 procent en bij Transavia 92,1 procent. De gemiddelde bezettingsgraad is een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart.