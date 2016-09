Aantal televisieaansluitingen verder gedaald

HOUTEN - Het aantal televisieaansluitingen in Nederland is in het tweede kwartaal verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureau Telecompaper woensdag heeft gepubliceerd. De oorzaak ligt in de groeiende populariteit van onlinevideo.

Het aantal digitale televisieaansluitingen nam in de maanden april tot en met juni nog wel mondjesmaat (0,2 procent) toe. Maar dat was niet voldoende om de afname van het aantal analoge aansluitingen (2,5 procent) te compenseren. Digitale televisie is inmiddels goed voor 90 procent van de totale markt.