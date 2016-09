Kleine openingswinst voor AEX

AMSTERDAM - De effectenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine plus begonnen aan een dag met amper richtinggevend nieuws. Voorbeurs kwam nog wel een tegenvallend cijfer over de Duitse industrie naar buiten. De industriële productie in de grootste economie van Europa daalde in juli in het sterkste tempo in bijna twee jaar.

Door ANP - 7-9-2016, 9:15 (Update 7-9-2016, 10:02)

De AEX-index in Amsterdam noteerde in het eerste handelsuur 0,2 procent hoger op 462,13 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 654,66 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,2 procent omlaag.

In de AEX was staalconcern ArcelorMittal de grootste stijger met een plus van 1,3 procent. Ook supermarktbedrijf Ahold Delhaize deed het goed met een koerswinst van 0,9 procent. Analisten van Deutsche Bank gaan het aandeel weer volgen met een koopadvies.

Hogere olieprijzen

Olieconcern Shell ging ook 0,9 procent vooruit, geholpen door de hogere olieprijzen. De grootste verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak was ING met een min van 0,3 procent.

In de MidKap bungelde Air France-KLM onderaan met een verlies van 2,6 procent. Deutsche Bank verlaagde het beleggingsadvies voor de luchtvaartcombinatie. Financieel dienstverlener Intertrust verloor bij de middelgrote fondsen 1,1 procent aan waarde. Investeerder Blackstone heeft een deel van zijn belang in Intertrust verkocht.

Negatiever

Deutsche Bank liet zich ook negatiever uit over Lufthansa, dat in Frankfurt 3 procent verloor. Prijsvechter Ryanair leverde in Dublin 2,5 procent in en rivaal easyJet daalde 2 procent in Londen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond woensdagochtend 0,9 procent hoger op 45,24 dollar en Brentolie steeg ook 0,9 procent, tot 47,70 dollar per vat. De euro noteerde 1,1245 dollar, tegen 1,1230 dollar bij het Europese slot dinsdag.