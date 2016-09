Flinke stijging vraag luchtvrachtvervoer

GENÈVE - De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is in juli flink toegenomen. Volgens luchtvaartassociatie IATA werd er die maand 5 procent meer vracht vervoerd dan in juli vorig jaar. Het gaat om de sterkste groei in bijna achttien maanden.

Door ANP - 6-9-2016, 12:00 (Update 6-9-2016, 12:00)

Vooral in Europa en in het Midden-Oosten trok de vraag stevig aan. De capaciteit van vrachtvliegtuigen nam met 5,2 procent toe. Gemiddeld werd iets meer dan 41 procent van de vrachtruimte daadwerkelijk gebruikt.

In juni was overigens ook al een behoorlijke stijging in het luchtvrachtvervoer te zien. Volgens IATA-baas Alexandre de Juniac is het niettemin een zeldzaamheid dat het in juli zo goed ging met de markt. Hij wijst erop dat maatschappijen nog altijd kampen met sterke tegenwind op een aantal vlakken. Zo valt de groei van de wereldhandel tegen en is het vertrouwen van het bedrijfsleven nog altijd vrij zwak. Daarbij is er aan beide zijden van de Atlantische Oceaan sprake van een politieke retoriek die niet heel bevorderlijk is voor verdere liberalisering van de handel, aldus de oud-topman van Air France-KLM.