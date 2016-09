May: Britten worden kampioen vrijhandel

ANP May: Britten worden kampioen vrijhandel

HANGZHOU - Groot-Brittannië wil in de nasleep van het brexit-referendum wereldkampioen worden in de vrijhandel. Dat heeft de Britse premier Theresa May gezegd op de G20-top in het Chinese Hangzhou.

Door ANP - 5-9-2016, 14:41 (Update 5-9-2016, 14:41)

Volgens May zal er geen sprake zijn van een terugkeer naar protectionisme op economisch gebied en zijn er al positieve reacties gekomen van landen voor het aangaan van nieuwe handelsovereenkomsten. Daarbij heeft May het voornemen om ambitieus te werk te gaan bij het sluiten van nieuwe handelsafspraken. Ze heeft er vertrouwen in dat de Britse economie fundamenteel sterk zal blijven, ondanks de zorgen over een economische afzwakking door de stem voor een vertrek uit de Europese Unie.