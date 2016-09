Dijsselbloem: Griekse economie groeit weer

AMSTERDAM - De Griekse economie begint na jaren van krimp weer groei te laten zien. Dat zei minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem in een interview met persbureau Bloomberg.

Door ANP - 2-9-2016, 20:35 (Update 2-9-2016, 20:35)

Dijsselbloem gaf verder aan dat de Europese lidstaten klaarstaan om verdere steunbetalingen te doen aan Griekenland. Eind vorige maand liet het Griekse statistiekbureau al weten dat in het tweede kwartaal de economie met 0,2 procent is gegroeid op kwartaalbasis, terwijl in de voorgaande periode nog sprake was van krimp. Griekenland verkeert al ongeveer acht jaar in een diepe crisis, met een kwart van de Grieken werkloos.

Hij meldde verder dat het economisch herstel in Europa doorzet en dat meer moet worden gedaan om investeringen te vergroten. Dijsselbloem verwacht dat de inflatie en rente nog voor langere tijd laag zullen blijven.