Wall Street verwerkt banenrapport

ANP Wall Street verwerkt banenrapport

NEW YORK ( - ) - De Amerikaanse beurzen openen vrijdag naar verwachting met een kleine winst. Beleggers verwerken nieuwe cijfers, waaruit bleek dat de werkgelegenheid in de VS vorige maand aanzienlijk minder sterk is gegroeid dan in juli. Die tegenvallende groei kan er mogelijk voor zorgen dat de Fed nog even wacht met de volgende renteverhoging in de VS.

Door ANP - 2-9-2016, 15:04 (Update 2-9-2016, 15:04)

Vorige maand werden per saldo 151.000 nieuwe banen gecreëerd in de VS, tegen 275.000 in juli. Economen rekenden in doorsnee op 180.000 nieuwe arbeidsplaatsen in juli. In reactie op de cijfers liepen de koerswinsten op de Europese beurzen op en steeg de waarde van de euro ten opzichte van de dollar.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vormen de belangrijkste indicator waarop de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, zijn rentebeleid baseert. Fed-voorzitter Janet Yellen zei onlangs dat de kans op een spoedige renteverhoging is toegenomen, mede omdat de werkgelegenheid de afgelopen maanden is blijven groeien.

Lululemon

Bij de bedrijven zat Lululemon in de voorbeurshandel in het verdomhoekje. De Canadese maker van yogakleding presenteerde donderdag na het slot van de handelsdag tegenvallende kwartaalcijfers.

Ook Ambarella kwam met tegenvallende kwartaalcijfers. De toeleverancier van actiecameramaker GoPro zag zijn omzet en winst dalen in het tweede kwartaal.

Dow Jones

Vuurwapenmaker Smith & Wesson was in de vroege handel juist in trek. Het bedrijf onthulde donderdagavond een onverwacht hoge winst.

Verder staat onder meer Hewlett Packard Enterprise in de belangstelling. Het technologiebedrijf, dat is afgesplitst van het bedrijfsonderdeel dat computers en printers maakt, zou op zoek zijn naar een koper voor zijn softwaredivisie.

De graadmeters in New York kwamen donderdag nauwelijks van hun plaats. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 18.419,30 punten. De S&P 500 eindigde nagenoeg onveranderd op 2170,86 punten. De Nasdaq steeg 0,3 procent tot 5227,21 punten.