24 aanvragen werktijdverkorting na noodweer

ANP 24 aanvragen werktijdverkorting na noodweer

DEN HAAG - Er zijn tot dusver 24 aanvragen voor werktijdverkorting ingediend door bedrijven die in juni zijn getroffen door extreem zware hagelbuien of wateroverlast. Het gaat om 391 werknemers, aldus staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken donderdag in een brief aan de Kamer.

Door ANP - 1-9-2016, 14:32 (Update 1-9-2016, 14:32)

Zeventien aanvragen voor in totaal 232 mensen zijn inmiddels toegewezen, terwijl de andere zijn afgewezen of nog in behandeling zijn. Vooral land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant en Limburg werden twee maanden terug getroffen door het noodweer.

Er zijn nog geen acute financieringsproblemen bij bedrijven ontstaan door water- of hagelschade. Dat komt volgens Van Dam doordat de banken uitstel van aflossing van leningen hebben gegeven tot eind september. Later deze maand moet duidelijk worden hoe de bedrijven er financieel voor staan.