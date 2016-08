Herstel positie pensioenfondsen nog te zwak

ROTTERDAM - De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is afgelopen maand iets verbeterd, door goede resultaten met beleggingen. Maar de stabilisatie vindt plaats op een te laag niveau, meldde onderzoeksbureau Aon Hewitt donderdag. Om grootschalige kortingen op de pensioenuitkeringen volgend jaar te voorkomen is fors meer herstel nodig, aldus de marktvorser.

Door ANP - 1-9-2016, 13:43 (Update 1-9-2016, 13:43)

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen is in augustus licht toegenomen tot 98 procent. Die graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen op basis van de actuele marktinformatie aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Bij het bepalen van de noodzaak van kortingen, eind dit jaar, zal echter worden gekeken naar de gemiddelde situatie bij de fondsen in de afgelopen twaalf maanden. Die zogeheten beleidsdekkingsgraad daalde afgelopen maand juist, naar eveneens 98 procent.