Vivat op koers met nieuwe strategie

ANP Vivat op koers met nieuwe strategie

UTRECHT - Verzekeraar Vivat heeft de winst in het eerste halfjaar flink zien oplopen. De vroegere verzekeringstak van SNS Reaal maakt naar eigen zeggen goede vooruitgang met de strategische koers die het bedrijf is gaan volgen onder zijn nieuwe Chinese eigenaar.

Door ANP - 31-8-2016, 23:04 (Update 31-8-2016, 23:04)

Vivat, dat vorig jaar door de Staat werd verkocht aan het Chinese Anbang, boekte over de eerste zes maanden van dit jaar een winst van 578 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar hield Vivat onder de streep slechts 53 miljoen euro over. De winstsprong had te maken met het resultaat uit beleggingen. De nettopremie-inkomsten waren nagenoeg gelijk aan een jaar geleden.

De verzekeraar is momenteel onder meer bezig met een grote reorganisatie, waarbij 1200 banen komen te vervallen. Dat massaontslag werd begin dit jaar al aangekondigd. De ingreep is nodig om de organisatie meer te automatiseren. Vivat richt zich dit jaar sterk op de verdere versimpeling van bedrijfsprocessen en kostenreducties.