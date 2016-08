KLM investeert 2 miljard euro

ANP KLM investeert 2 miljard euro

AMSTERDAM - KLM investeert de komende vier jaar twee miljard euro extra, maar is niet van plan de lonen te verhogen. De luchtvaartmaatschappij houdt vast aan de nullijn, zo zei topman Pieter Elbers dinsdag in een videoboodschap aan het personeel.

Door ANP - 30-8-2016, 19:48 (Update 30-8-2016, 19:48)

In de onderhandelingen met de vakbonden bleek volgens Elbers dat zaken als baanbehoud en ouderenbeleid belangrijker waren. Daarnaast is in plaats van loonstijging gekozen voor een verbeterde winstdelingsregeling.

KLM ligt nog altijd in de clinch met vakbond FNV over een nieuwe cao voor het grondpersoneel, ook al gingen de vier andere luchtvaartbonden wel al akkoord. FNV weigert met KLM verder te praten als het bedrijf niet bereid is te bewegen. De rechter bevestigde vrijdag in hoger beroep dat stakingen tot eind deze week verboden zijn.