Banken in trek op Europese beurzen

ANP Banken in trek op Europese beurzen

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdagmiddag in de plus. Het sentiment onder beleggers werd gesteund door vertrouwen in de wereldwijde economie en de zwakkere euro. Vooral bankaandelen waren in trek.

Door ANP - 30-8-2016, 16:10 (Update 30-8-2016, 16:10)

In Amsterdam stond de AEX-index kort na opening van de Amerikaanse beurs 1,2 procent in de plus op 457,46 punten. De MidKap steeg 0,7 procent naar 649,49 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt kregen er 1,1 en 1,4 procent bij. De FTSE in Londen, die maandag gesloten was, noteerde vlak.

In de AEX stonden ABN AMRO en ING met plussen van 2,3 procent bij de grootste stijgers. Ook elders in Europa stonden bankaandelen in de hogere regionen. Zo wonnen Commerzbank en Deutsche Bank in Frankfurt tot 3,2 procent. In Parijs stegen BNP Paribas en Société Générale tot 2,4 procent. In Milaan won Banco Popolare 1,8 procent en in Zürich steeg Credit Suisse 2,2 procent.

Gemalto

De AEX werd met een winst van 2,5 procent aangevoerd door digitaal beveiliger Gemalto, die voorbeurs een nieuwe opdracht meldde van een grote bank in de Filipijnen. ArcelorMittal was met een verlies van 0,3 procent de enige daler onder de 25 hoofdfondsen.

Bij de kleinere bedrijven werd de fabrikant van elektrotechnische componenten Neways 0,9 procent meer waard, na de publicatie van zijn resultaten. Het bedrijf voorspelde daarbij tevens vooruitgang over het hele jaar te zullen boeken.

Ajax

Beter Bed leverde 3,1 procent in. De beddenverkoper meldde een stijging van de winst en omzet in de eerste helft van het jaar. Het internationaal actieve bedrijf wees er wel op dat de markt in Duitsland moeilijk blijft.

Het aandeel Ajax steeg ruim 2 procent. De beursgenoteerde voetbalclub zou de transfer van Twente-middenvelder Hakim Ziyech nagenoeg hebben afgerond.

Londen

De beurs in Londen werd vooral gedrukt door koersverliezen bij grote grondstofbedrijven. BHP Billiton, Glencore en Rio Tinto leverden 3,2 tot 4,3 procent in.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 47,35 dollar. Brent werd 0,6 procent duurder bij 49,53 dollar per vat. De euro was 1,1153 dollar waard, tegen 1,1170 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.