ANP Nieuwe voorzitter bij LTO Nederland

DEN HAAG - Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland krijgt een nieuwe voorzitter. Marc Calon zal per 1 januari 2017 de functie gaan uitvoeren. Calon is momenteel nog voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes.

Door ANP - 30-8-2016, 14:01 (Update 30-8-2016, 14:01)

De 57-jarige Calon zal bij LTO het stokje overnemen van Albert Jan Maat, die begin oktober afscheid neemt bij de landbouworganisatie. In de tussenliggende periode wordt het voorzitterschap van LTO waargenomen door vicevoorzitter Leon Faasen. Calon werd in 2009 voorzitter van Aedes. Zijn tweede en laatste termijn zou volgend jaar juni aflopen.

Calon heeft een akkerbouwbedrijf in het Groningse Zuurdijk en is jarenlang actief geweest in verschillende landbouworganisaties. Hij was tien jaar gedeputeerde in Groningen.