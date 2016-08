'Hard aanpakken Apple is terecht'

BRUSSEL - Europarlementariër Paul Tang (PvdA) vindt dat EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) de belastingontwijking van het Amerikaanse concern Apple terecht hard aanpakt. ,,Multinationals moeten hun eerlijke bijdrage aan de samenleving betalen en er moet een gelijk speelveld zijn tussen bedrijven." Vestager eiste dinsdag dat de Ierse fiscus 13 miljard euro plus rente van Apple terugvordert.

Door ANP - 30-8-2016, 13:50 (Update 30-8-2016, 13:50)

Vorige week haalde het Amerikaanse ministerie van Financiën fel uit over de strijd van Brussel tegen Amerikaanse bedrijven. Eind vorig jaar gebood Vestager Nederland 25,7 miljoen euro terug te vorderen van koffieketen Starbucks.

Ook EU-parlementslid Sophie in 't Veld (D66) stemt in met de houding van de Europese Commissie: ,,Het is niet aanvaardbaar dat Amerikaanse bedrijven in de EU grote winsten maken, die terugsluizen naar de VS en hier nauwelijks belasting betalen."