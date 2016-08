SCP: werkenden ervaren 'combinatiedruk'

ANP SCP: werkenden ervaren 'combinatiedruk'

DEN HAAG - Een op de vijf werkenden met kinderen of een andere zorgtaak heeft er moeite mee werk en zorg te combineren. Dat leidt in sommige gevallen tot lichamelijke en mentale problemen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een tweejaarlijks onderzoek naar werk.

Door ANP - 30-8-2016, 10:57 (Update 30-8-2016, 10:57)

Steeds meer Nederlanders combineren volgens de onderzoekers werk met mantelzorg, combineren verschillende banen, combineren hun studie met betaald werk of hebben een flexibel contract. Vooral zelfstandigen en vrouwen ervaren wat het SCP combinatiedruk noemt.

Het SCP constateert bovendien dat steeds meer mensen thuiswerken en dat ook het aantal thuisgewerkte uren per week toeneemt. De meeste mensen die thuiswerken doen dat om (over)werk af te maken of zeggen zich thuis beter te kunnen concentreren. Het combineren van werk met zorg is veel minder vaak de reden.

Het SCP gebruikte voor het onderzoek gegevens van het eigen Arbeidsaanbodpanel, waarvan de meest recente meting uit 2014 is.

Volgens vakbond FNV bevestigt het onderzoek dat werknemers met onzeker werk vaak te weinig geld en perspectief hebben om een betere positie op de arbeidsmarkt te krijgen. ,,Daarmee toont het SCP aan wat wij al langer wisten", aldus FNV-bestuurder Mariëtte Patijn. ,,Mensen met onzeker werk hebben scholing nodig om hun positie te verbeteren, maar moeten te vaak zelf hun scholing bekostigen. Dat lukt gewoon niet. Dat maakt ze kwetsbaar op de arbeidsmarkt."

Naar eigen zeggen maakte de FNV steeds vaker afspraken met werkgevers over scholing. Ook meer zeggenschap over werktijden en verminderen van werkdruk is een belangrijk punt voor de bond in onderhandelingen.

Vakbond CNV ziet in de studie vooral bewijs dat Nederland meer vaste arbeidskrachten nodig heeft. ,,Flex blijkt slecht voor werknemers en economie'', zo reageerde CNV-voorzitter Maurice Limmen. ,,Dit SCP-rapport laat voor mij weer eens helder het belang zien van eerlijke arbeidsrelaties. Betrokken werkgevers, die wel investeren in hun mensen en oog hebben voor de zorgtaken van hun werknemers, presteren beter.''