ANP Nikkei boekt miniem verlies

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met een miniem verlies gesloten. Beleggers verwerkten een reeks cijfers over de Japanse economie, waaruit onder meer bleek dat de uitgaven van consumenten in het land blijven dalen.

Door ANP - 30-8-2016, 8:40 (Update 30-8-2016, 8:40)

De toonaangevende Nikkei-index sloot 0,1 procent in de min op 16.725,36 punten. Uit nieuwe cijfers bleek dat de consumentenbestedingen in juli voor de vijfde achtereenvolgende maand zijn afgenomen en dat de omzet in de Japanse detailhandel vorige maand eveneens afnam. De werkloosheid zakte in juli naar het laagste peil sinds 1995.

Andere beurzen in de regio toonden een positiever beeld. Zo won de Kospi in Seoul 0,4 procent en noteerde de beurs in Hongkong tussentijds 0,8 procent hoger. Sydney boekte een plusje van 0,2 procent.