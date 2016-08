Onderhandelingen TTIP-verdrag gaan door

BRUSSEL - De onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten gaan door, met de bedoeling ze voor het einde van het jaar definitief af te ronden. Dat is het antwoord van de Europese Commissie op de uitspraak van de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel die het transatlantische zogeheten TTIP-verdrag dit weekeinde als 'de facto mislukt' bestempelde.

Door ANP - 29-8-2016, 15:25 (Update 29-8-2016, 15:25)

,,De bal rolt en we boeken vooruitgang", zei de commissiewoordvoerder maandag in Brussel. Hij wees erop dat de commissie sinds 2013 het mandaat van de Europese regeringen heeft om de handelsgesprekken namens hen te voeren en dat commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat op de laatste EU-top in Brussel, eind juni, nog had gecheckt. Bondskanselier Angela Merkel verklaarde na de uitspraak van Gabriel al dat het ,,juist is om verder te onderhandelen" over het omstreden verdrag.