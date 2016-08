ING: Geen blijvende vertrouwensdip beleggers

AMSTERDAM - Beleggers krijgen steeds meer vertrouwen in het beleggingsklimaat. De zogenoemde ING BeleggersBarometer steeg in augustus naar 130, tegen 121 in juli. Dat blijkt uit de zaterdag gepubliceerde barometer.

ING concludeert dat het vertrouwen van de beleggers daarmee geen blijvende schade lijkt te hebben opgelopen door de aankondiging van de brexit, het (voorgenomen) uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Beleggers hebben met name meer vertrouwen doordat hun eigen financiële situatie is verbeterd en doordat meer beleggers de waarde van hun beleggingsportefeuille de afgelopen maanden zagen toenemen. Ook zijn ze iets positiever over de algemene economische situatie van de afgelopen drie maanden.