Wall Street wacht toespraak Yellen af

NEW YORK - De aandelenhandel op Wall Street is vrijdag zonder grote koersuitslagen begonnen. Beleggers zijn in afwachting van de toespraak waarmee Fed-president Janet Yellen de jaarlijkse top van centrale bankiers in Jackson Hole opent.

Door ANP - 26-8-2016, 15:43 (Update 26-8-2016, 15:43)

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen stond na een paar minuten handel op 18.500 punten, een winst van 0,3 procent. De bredere S&P 500 steeg eveneens 0,3 procent, tot 2179 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq dikte ook 0,3 procent aan en kwam op 5227 punten.

Gehoopt wordt dat de woorden van Yellen meer duidelijkheid scheppen over het rentebeleid van de Fed in de nabije toekomst. De belangrijkste vraag is of de Amerikaanse koepel van centrale banken voldoende vertrouwen heeft in de groeikracht van 's werelds grootste economie om op korte termijn de rente verder te verhogen.