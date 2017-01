Erdbrink stopt met Zomergasten

ANP Erdbrink stopt met Zomergasten

AMSTERDAM - Journalist Thomas Erdbrink zal komende zomer het programma Zomergasten niet presenteren. Hij maakte dat vrijdag in zijn column in de Volkskrant bekend. De presentator en correspondent heeft het te druk.

Door ANP - 27-1-2017, 18:49 (Update 27-1-2017, 18:49)

,,Ik stop als presentator van Zomergasten, want daar is geen tijd voor dit jaar. We beginnen volgende maand met het maken van een vervolg op Onze man in Teheran. Verder concentreer ik me op mijn echte werk: voor The New York Times. Daarnaast blijf ik natuurlijk deze rubriek schrijven'', schreef hij vrijdag.