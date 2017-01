Killerbody blijft opvolger én Tim Hofman voor

AMSTERDAM - Fajah Lourens blijft de Boeken Top 10 aanvoeren met haar dieetboekenserie, maar haar nieuwe Killerbody 2 is van de eerste plaats verstoten. Voorganger Killerbody dieet voert de ranglijst deze week opnieuw aan. Nieuw in de top 3 is Gedichten van de broer van Roos van tv-bekendheid Tim Hofman.

Door ANP - 25-1-2017, 12:49 (Update 25-1-2017, 12:49)

Op de derde plek vinden we een herintreder: Judas. Een familiekroniek. van Astrid Holleeder. Lourens' nieuwste werk, Killerbody 2, vinden we deze week terug op plek vier. De gedichtenbundel van Hofman is deze week overigens de enige nieuwe notering in de lijst.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Fajah Lourens - Killerbody dieet

2. (-) Tim Hofman - Gedichten van de broer van Roos

3. (4) Astrid Holleeder - Judas. Een familiekroniek

4. (1) Fajah Lourens - Killerbody 2

5. (3) Han van Bree - Het aanzien van 2016

6. (9) Rosita Steenbeek - Heb uw vijanden lief

7. (10) Benji Davies - De kleine walvis

8. (5) Vico Olling & Martijn Haas - De Kouwe Ouwe

9. (18) Mark Dakriet - Never nooit meer

10. (6) Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken