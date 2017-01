Blijvende herinnering aan Fra Bartolommeo

ROTTERDAM - Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is een paar kunstwerken rijker. Het zijn blijvende herinneringen aan de tentoonstelling Fra Bartolommeo - de goddelijke renaissance. Tijdens die expositie werkte Iwan Smit (27) in het museum op zaal aan een 4 meter hoog schilderij. Boijmans koopt het resultaat aan, inclusief vijf voorbereidende tekeningen.

Door ANP - 24-1-2017, 16:43 (Update 24-1-2017, 16:44)

Smit deed een beetje wat Fra Bartolommeo vanaf 1510 deed, toen hij in opdracht van Florence een grote schildering voor de stad begon te maken. Hij werkte er een aantal jaren aan, met het 4 meter hoge schilderij 'Pala del Gran Consiglio' als gevolg.

Boijmans vroeg Smit vorig jaar, bij het begin van de tentoonstelling, een dergelijk kunstwerk te maken voor Rotterdam, eigentijds en passend bij het multiculturele karakter van de stad. Dat werd 'De mystieke geboorte van Rotterdam'.

Voor het eerst waren er deze winter schilderijen van Fra Bartolommeo in ons land te zien, de Italiaanse monnik uit Florence die tot de belangrijkste kunstenaars van de Hoogrenaissance hoort.