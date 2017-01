Deelder-bundel voor poëziefan

ROTTERDAM/GRONINGEN - ,,De fricandel is al sinds jaar en dag de favoriete doodsoorzaak in Rotterdam en dat woue we graag zo houe omdat het anders kankeren wordt.'' Dat is een van de verzen uit 'Rotterdamse Kost', het poëzieweekgeschenk van de hand van Jules Deelder. De Poëzieweek begint donderdag.

Door ANP - 24-1-2017, 15:49 (Update 24-1-2017, 15:49)

Wie in deze week een gedichtenbundel van minstens 12,50 aanschaft, krijgt het werkje van Deelder cadeau. Poëzieliefhebbers kunnen tijdens de Poëzieweek weer genieten van gedichten en alles wat daarmee te maken heeft. Scholen, bibliotheken, uitgeverijen en culturele instellingen in Nederland en Vlaanderen houden activiteiten om poëzie over het voetlicht te brengen.

De Poëzieweek begint donderdag met onder meer de Gedichtendag en, in Groningen, de bekendmaking van de winnaar van de VSB Poëzieprijs (25.000 euro). Genomineerd werden de bundels 'Kwaadgesternte’ van Hannah van Binsbergen, 'Koelkastlicht’ van Rodaan Al Galidi, 'Lichtmeters' van Ruth Lasters, 'Dichter, bokser, koningsdochter’ van Delphine Lecompte en 'Van groot belang’ van Nachoem M. Wijnberg.

Het thema van de Poëzieweek van dit jaar is humor en daar is volgens de organisatoren alle reden voor: ,,Soms is er de luide bulderlach bij een kolderiek nonsensgedicht, vaak is er ook een grijns van herkenning. Humor in poëzie kan ook wat ongemakkelijk zijn: valt hier wel om te lachen? Dichters gebruiken humor in de vorm van ironie of spot om een maatschappelijke wantoestand aan te klagen. Humor is bovenal een manier om met de meerduidigheid van de dingen om te gaan en dat is bij poëzie niet anders.''