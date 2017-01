Neil Diamond komt naar Ziggo Dome

AMSTERDAM - Neil Diamond staat op zaterdag 23 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert is onderdeel van de tournee vanwege het vijftigjarige jubileum van de Amerikaanse zanger.

Door ANP - 24-1-2017, 14:00 (Update 24-1-2017, 14:00)

Vooruitlopend op de tour verschijnt eind maart het album 'Neil Diamond: The 50th Anniversary Collection'. Hierop staan vijftig liedjes uit de vijf decennia die Diamond op het podium staat. De zanger koos de nummers zelf uit.

Neil Diamond verkocht in zijn carrière meer dan 130 miljoen albums en won diverse Grammy Awards en Golden Globes. De zanger is dinsdag 76 jaar geworden.

De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag om 11.00 uur. Naast Amsterdam doet de zanger ook nog andere steden in Europa aan, waaronder Zürich, München, Antwerpen, Londen en Dublin.