Honderden condoleances voor Adèle Bloemendaal

ANP Honderden condoleances voor Adèle Bloemendaal

AMSTERDAM - Op de website condoleance.nl hebben zondag honderden mensen blijken van medeleven achtergelaten naar aanleiding van het overlijden van Adèle Bloemendaal. De comedienne overleed zaterdag op 84-jarige leeftijd. Haar dood werd zondag bekendgemaakt.

Door ANP - 22-1-2017, 18:53 (Update 22-1-2017, 18:53)

Omstreeks 18.30 uur hadden ruim zevenhonderd mensen een boodschap achtergelaten op de website. M. Piso schreef: ,,Rust in Vrede Adele. Vroeger kwam zij regelmatig bij ons langs voor een Borrel. Ze was een rasechte Amsterdamse en dat liet ze horen ook.Haar lach zullen we niet vergeten.Sterkte aan de familie gewenst".

,,Weer een grootheid naar de hemel. want die heeft ze verdiend. wat een vakvrouw!", schreef ene Letty. En een man genaamd John noteerde ,,Er is een Amsterdamse Heengegaan Het word nog gezellig daar!!".