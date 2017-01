Gezondheid nagellakkende Tijn hard achteruit

ANP Gezondheid nagellakkende Tijn hard achteruit

HAPERT - De gezondheid van de zesjarige Tijn die in december 2,5 miljoen euro ophaalde met zijn nagellakactie voor Serious Request is sindsdien hard achteruit gegaan. Dat meldt zijn vader in een update op de website van 3FM Serious Request.

Door ANP - 22-1-2017, 17:52 (Update 22-1-2017, 18:08)

De Brabantse jongen lijdt aan terminale hersenstamkanker (DIPG) en heeft vermoedelijk nog hooguit een jaar te leven. Hij en zijn ouders besloten zich in te zetten voor de inzamelingsactie van Serious Request vanuit het Glazen Huis in Breda. Het doodzieke ventje ging tegen betaling nagels lakken en heel Nederland volgde zijn voorbeeld.

,,Graag hadden we hiervan lang willen nagenieten. Dit was ons echter helaas niet gegeven. Het was voor ons zeer pijnlijk om te moeten zien dat de gezondheid van Tijn tijdens kerst zienderogen achteruit ging, zodat Tijn direct na kerst weer bestralingen moest ondergaan", aldus vader Gerrit.

Dankzij giften is Tijn met zijn familie onlangs naar Disneyland Parijs geweest. ,,Hoewel Tijn ondertussen ernstige problemen heeft gekregen met lopen, waardoor een rolstoel voor grote afstanden onafwendbaar is geworden, heeft dat ons plezier niet in de weg gestaan", liet Gerrit weten.