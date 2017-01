Adèle Bloemendaal overleden

AMSTERDAM - Comedienne Adèle Bloemendaal is zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt De Telegraaf zondag. Ze had al langere tijd een slechte gezondheid. Ze overleed in haar woonplaats Amsterdam, waar ze in een verzorgingshuis zat.

Door ANP - 22-1-2017, 12:01 (Update 22-1-2017, 12:14)

Adèle Bloemendaal stond bekend als de ‘grand old lady van de komedie’. De cabaretière stond meer dan 50 jaar op de planken.

Adèle Maria Hameetman werd geboren op 11 januari 1933 in Amsterdam. Ze trouwde als 21-jarige met een ingenieur die Bloemendaal heette. Na de scheiding - ze bleef zijn achternaam gebruiken - trouwde ze met zanger, danser en acteur Donald Jones. Dat huwelijk liep kort na de geboorte van zoon John in 1963 op de klippen.

Ze speelde van 1958 tot 1963 bij diverse toneelgezelschappen, bij cabaret Lurelei en in de cabaretgroepen van Sieto Hoving en Jaap van de Merwe. In 1960 verscheen de zangeres en actrice voor het eerst op tv. In 1969 kreeg ze haar eigen Adèle Bloemendaal Show. Ze was ook te zien in 't Schaep met de vijf Pooten, Sam Sam, Citroentje met Suiker, De Brekers en Het zonnetje in huis. Ze acteerde in een aantal films en was te zien in tv-reclames, waarvan vooral die voor Bros grote bekendheid kreeg.

Ook had ze enkele succesvolle carnavalhits, zoals Wat heb je gedaan, Daan en Het zal je kind maar wezen. In maart 2000 werd ze getroffen door een hersenbloeding, waarvan ze herstelde, maar ze trok zich terug. Door een reeks beroertes leidde ze de laatste jaren een teruggetrokken bestaan.