ANP Kingsland op vijf locaties tijdens Koningsdag

AMSTERDAM - Kingsland Festival bouwt op Koningsdag op vijf locaties in het land een feestje. Vanwege het vijfjarig bestaan van het dancefestival is de komende editie in Amsterdam, Den Bosch, Groningen en nieuwkomers Maastricht en Oldenzaal.

Door ANP - 19-1-2017, 11:48 (Update 19-1-2017, 11:48)

De organisatie verwacht zo'n 150.000 bezoekers en op de podia komen maar liefst 150 dj's en artiesten voorbij. Kingsland begon vijf jaar geleden toen in Amsterdam de regels voor gratis evenementen in de binnenstad op, toen nog, Koninginnedag, werden aangepast. De eerste editie van het feest vond plaats in de RAI Amsterdam. Daarna volgden Den Bosch en Groningen.

De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt en de kaartverkoop begin op 9 februari.