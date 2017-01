In Arnhem begint het feest voor Van Manen

ANP In Arnhem begint het feest voor Van Manen

ARNHEM - Dansgezelschap Introdans uit Arnhem eert vanaf 21 januari choreograaf Hans van Manen, die in juli 85 wordt. In de Gelderse hoofdstad gaat zaterdag de familievoorstelling HOERA VOOR HANS in première, bestaande uit drie choreografieën van de meester.

Door ANP - 19-1-2017, 9:55 (Update 19-1-2017, 9:55)

,,Ze zijn er vroeg bij'', beaamt Van Manen tegen het ANP. De kunstenaar is nog ontzettend druk met van alles en nog wat. ,,Ik ben net verhuisd. Drie maanden mee bezig geweest. Ik heb nou een lift.'' Hij reperteert regelmatig zijn balletten met Het Nationale Ballet, waarvoor hij ook nieuw werk wil maken. ,,Ik moet daar nog even mee wachten, maar dat komt wel.'' Voorlopig is hij vooral de hort op. ,,Eerst naar Zürich, voor de Zwitserse première van Kammerballett''. En dan brengt zijn werk hem naar Londen, Düsseldorf, Moskou, Sint-Petersburg, weer naar Düsseldorf en opnieuw naar Petersburg en Moskou. ,,Is hard werk, hoor.''

Het Nationale Ballet komt in september met een verjaarsgala ,,maar daar bemoei ik me niet mee'', aldus Van Manen.

Introdans danst in het HOERA-programma Squares, In and Out en Black Cake. Het ensemble heeft al meer dan twintig van Van Manens werken op het repertoire gehad. Introdans, dat zich ook nadrukkelijk op heel jeugdig publiek richt, constateerde dat jonge kijkers door Van Manens werk ,,evenzeer gefascineerd worden'' als volwassenen.