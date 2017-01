Boete voor Omroep MAX geschrapt

HILVERSUM/UTRECHT - Omroep MAX hoeft een boete van ruim 145.000 euro toch niet te betalen. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Utrecht die de omroep woensdag naar buiten heeft gebracht.

Door ANP - 18-1-2017, 16:12 (Update 18-1-2017, 16:12)

Het Commissariaat voor de Media had Omroep MAX in april 2015 een boete van 162.000 euro opgelegd, omdat de omroep supermarktketen Albert Heijn in staat zou hebben gesteld geld te verdienen met Heel Holland Bakt-producten. De omroep had daarmee het zogeheten dienstbaarheidsverbod overtreden, meende de mediawaakhond.

Omroep MAX tekende bezwaar aan bij het commissariaat, maar dat leidde alleen tot een verlaging van het boetebedrag van 162.000 naar 145.800 euro. De Utrechtse rechter heeft nu de hele boete geschrapt, omdat er geen sprake was van een contract tussen MAX en Albert Heijn en er in het bakprogramma nooit is verwezen naar de bakspullen van AH.