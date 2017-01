Succes Awards 'on hold' na commotie Rambam

ANP Succes Awards 'on hold' na commotie Rambam

ROTTERDAM - De uitreiking van de Nationale Business Succes Award (NBSA) kan niet zoals gepland doorgaan op 2 februari. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Rambam, dat beweert dat de prijs doorgestoken kaart is. De organisatie achter de awards heeft de finale afgeblazen, aangezien RTL 7 het programma De Succesfactor rondom deze prijzen per direct van de zender heeft geschrapt.

Door ANP - 17-1-2017, 15:59 (Update 17-1-2017, 16:24)

Het is nog niet bekend wanneer de hoofdprijs van 100.000 euro nu wordt toekend, laat Het Nationale Business Succes Award Instituut dinsdag weten. Ook is de editie van 2017 voorlopig 'on hold' gezet.

Vorige week lieten de makers van Rambam zien hoe ze met het fictieve uitzendbureau Topp Recruitment de ondernemersprijs in de wacht sleepten. Volgens het VARA-programma kunnen bedrijven tegen betaling van 12.750 euro deze award 'kopen'.

Onderuit gehaald

De organisatie erkent dat de selectieprocedure van het nepbedrijf van Rambam ,,niet volledig volgens de gestelde normen is toegepast'', maar meent dat het programma een ,,allesbehalve representatief beeld'' heeft geschetst van hoe het er aan toe gaat bij de Nationale Business Succes Award-verkiezing. ,,Rambam heeft op tendentieuze wijze een waardevol initiatief voor vrijwel alle betrokken bedrijven onderuit gehaald door te suggereren dat de award is gekocht door de deelnemers, hetgeen bezijden de waarheid is.''

De afgelopen dagen hebben zo'n 150 deelnemende bedrijven om opheldering gevraagd. Ook bereidt een advocatenkantoor een claim voor namens mensen die hun inleg terug willen. ,,Alle aangemelde bedrijven worden de komende dagen benaderd en geïnformeerd'', aldus het instituut.