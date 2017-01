Groninger Museum verwerft Ploeg-schilderij

GRONINGEN - Het Groninger Museum heeft een schilderij van Jan Altink verworven, één van de medeoprichters en de naambedenker van de kunstenaarskring De Ploeg. Het gaat om Schip met rood zeil uit 1926 en is volgens het museum ,,een prachtig voorbeeld van de expressionistische schilderkunst binnen de De Ploeg''.

Door ANP - 16-1-2017, 13:07 (Update 16-1-2017, 13:07)

,,Met dit schilderij waarin waterwegen het land omringen, bracht Altink een bijzonder aspect van het Groninger landschap op een gedurfde manier in beeld'', aldus een woorvoerster. Het museum heeft al meer werk van De Ploeg.

In 2018 is het precies honderd jaar geleden dat een groep jonge Groningse kunstenaars De Ploeg oprichtte. Daarom houdt het Groninger Museum in dat jaar een overzichtstentoonstelling over de hoogtijjaren van deze kunstenaarsvereniging. Met name de jaren twintig waren belangrijk.

Altink koos de naam De Ploeg omdat hij vond dat in Groningen nog veel te ontginnen viel op het gebied van de moderne kunst. De Ploeg-leden wilden samen tentoonstellingen organiseren en daarnaast kunstenaars en publiek kennis laten maken met nieuwe artistieke ontwikkelingen.