ANP Extra concert U2 in Amsterdam

AMSTERDAM - U2 staat komende zomer niet één, maar twee keer in de Amsterdam ArenA. Het concert dat de Ierse rockers op zaterdag 29 juli geven was maandag binnen een uur uitverkocht. Bono en de band staan ook op zondag 30 juli in het voetbalstadion, maakte concertorganisator Mojo bekend.

Door ANP - 16-1-2017, 11:11 (Update 16-1-2017, 11:11)

U2 komt naar Nederland met The Joshua Tree Tour 2017. De tournee staat in het teken van het bekendste album van de band, The Joshua Tree, waarop hits als With Or Without You, I Still Haven’t Found What I’m Looking For en Where The Streets Have No Name. The Joshua Tree verscheen dertig jaar geleden, reden voor U2 om weer te gaan toeren met de plaat. Bij elke show wordt het album in zijn geheel gespeeld.

The Joshua Tree Tour 2017 gaat op 12 mei van start in het Canadese Vancouver. Na een concertreeks in de Verenigde Staten en Canada is Europa aan de beurt. Kaarten voor het extra concert op 30 juli zijn vanaf volgende week maandag te koop.