Voorstelling over Mein Kampf in Amsterdam

AMSTERDAM - De Berlijnse theatergroep Rimini Protokoll komt volgende maand naar Amsterdam met haar voorstelling over Mein Kampf van Adolf Hitler. De voorstelling, die door de Duitse overheid is gesubsidieerd, is 7 februari de opening van het Brandstichterfestival in de Amsterdamse stadsschouwburg. Rimini Protokoll maakte speciaal voor Brandstichter een versie met verwijzingen naar Amsterdam en Nederland.

Door ANP - 12-1-2017, 17:44 (Update 12-1-2017, 17:44)

De rechten op het omstreden werk vervielen vorig jaar. Rimini Protokoll ging met 'experts uit het dagelijks leven' op zoek wat er precies in het boek staat en wat dat nu betekent.

De voorstelling trok meteen flink de aandacht. ,,Deze voorstelling roept op tot nuance: het lezen van Mein Kampf kan helpen om de geschiedenis te begrijpen. Het zal geen nieuwe nazi's recruteren ”, schreef de Wiesbadener Kurier. ,,Deze voorstelling leert je zowat alles wat je over Mein Kampf moet weten, maar ook hoe je om moet gaan met dit soort vergif ”, stelde The Guardian vast.

Het stuk is ook op 8 februari in Amsterdam te zien.