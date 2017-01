Verhoeven: 'Het was echt een verrassing'

LOS ANGELES - Regisseur Paul Verhoeven had er niet op gerekend dat hij een Golden Globe zou winnen voor zijn Franse thriller Elle. ,,Het was echt een verrassing'', vertelde hij vlak na de uitreiking voor de camera van René Mioch. ,,Er was zoveel interesse voor de Duitse komedie Toni Erdmann, en de regisseuse is zo’n aardige vrouw. Natuurlijk dacht ik dat de prijs naar haar toe zou gaan, ik had het haar ook van harte gegund.''

Door ANP - 9-1-2017, 6:42 (Update 9-1-2017, 6:42)

De 78-jarige regisseur moest zichzelf ,,bij elkaar rapen voor de microfoon, om me te herinneren wat ik moest zeggen. Hoeveel keren ik in mijn leven niet ben afgeserveerd, zowel hier als in Holland. Het is dan heel leuk om eindelijk een keer iets te krijgen.''