ANP Depressiegala op tv op Blue Monday

HILVERSUM - Op de meest deprimerende dag van het jaar, Blue Monday, zendt de KRO-NCRV het Depressiegala uit. Diverse artiesten, onder wie cabaretier Mike Boddé, voetbalanalyticus René van der Gijp en kleinkunstenares Martine Sandifort vragen in dit programma aan de hand van eigen ervaringen aandacht voor depressie.

Door ANP - 2-1-2017, 10:32 (Update 2-1-2017, 10:32)

De makers van het Depressiegala, dat op maandag 23 januari wordt gepresenteerd door Anita Witzier, willen hiermee het taboe op deze ziekte wegnemen. ,,Praten is de belangrijkste stap'', zegt Witzier. ,,Want pas dan kunnen we de signalen van een depressie op tijd herkennen en er wat aan doen."

Tijdens de show vertelt ook Laura van Kaam, winnares van The Voice Kids, over haar depressie. Ze deelde dit kort geleden via Facebook.

Depressieve klachten vormen bij jongeren en jonge vrouwen de meest voorkomende gezondheidslast. Het komt voor bij een op de vijftien jongeren en een op de twintig volwassenen. Volgens de makers is meer aandacht nodig om deze volksziekte, inmiddels in de top drie van gezondheidsproblemen, te voorkomen.

Het programma is te zien op NPO 1 om 22.00 uur.