ANP Muzikanten ontdaan over dood George Michael

LONDEN - Collega-muzikanten van de zondag overleden zanger George Michael reageren zeer ontdaan op zijn dood. Brian May, gitarist van Queen, is een van de buitenlandse prominenten die op Twitter reageert. ,,Het kan niet waar zijn”, laat hij zijn volgers weten. ,,Ben zeer aangedaan.” In 1992 werkte George Michael met Queen samen. Ze deden live de Queen-klassieker Somebody To Love. Dat gebeurde tijdens een tribute-concert voor Freddie Mercury. De song verscheen ook op een EP.

Door ANP - 26-12-2016, 1:21 (Update 26-12-2016, 1:21)

Ook Gary Numan, bekend van de hits Cars en Are Friends Electric, is geschokt. ,,George Michael, Oh no”, schrijft hij. Zangeres Gloria Gaynor condoleert in een tweet de nabestaanden van de Britse zanger.

Duran Duran, in de jaren tachtig de grote concurrent van Wham! spreekt in een tweet over 'de vloek van 2016’, omdat er dit jaar zo veel beroemde en vooral geliefde popmuzikanten zijn overleden. ,,Opnieuw ontvalt ons een groot talent”, schrijft de band via het officiële twitteraccount.

Martin Fry van ABC en Howard Jones, twee artiesten die ook grote successen vierden in de jaren tachtig, zeggen verbouwereerd te zijn door de plotselinge dood van de zanger.