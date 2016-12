NOS mag EK 2020 uitzenden

HILVERSUM - Het Europees kampioenschap voetbal in 2020 is te volgen bij de NOS. De omroep heeft de uitzendrechten gekregen om het toernooi op radio, televisie, internet, mobiel en op platforms als NPO Uitzending Gemist en NPO Plus te brengen. Vanwege de zestigste verjaardag van het EK vinden de wedstrijden niet in een of twee, maar in dertien verschillende landen plaats.

Hiervan zijn er vier in Amsterdam en als het Nederlands elftal zich weet te plaatsen, speelt het minimaal twee wedstrijden in de Amsterdam ArenA.

NOS-directeur Jan de Jong is blij met de uitzendrechten. ,,De tijd dat de NOS alle sport kon uitzenden, is voorbij. Maar de belangrijkste sport zie je nog altijd bij ons. De Olympische Spelen, het WK voetbal en dan nu ook het EK 2020.'' Evenementen als het EK helpen volgens hem de publieke omroep om een verbindende kracht in de samenleving te zijn.