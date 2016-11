Schilderij Monet voor recordbedrag verkocht

ANP Schilderij Monet voor recordbedrag verkocht

NEW YORK - Een schilderij van de Franse schilder Claude Monet heeft woensdag op een veiling bij Christie's in New York een recordbedrag van 81,4 miljoen dollar (ruim 76 miljoen euro) opgeleverd, terwijl de geschatte opbrengst 45 miljoen dollar was. Tot dusverre stond het veilingrecord voor een schilderij van Monet op 80,4 miljoen dollar, bij een veiling van een schilderij in 2008.

Door ANP - 17-11-2016, 6:41 (Update 17-11-2016, 6:41)

Het impressionistische schilderij met de titel 'Meule' met daarop een hooiberg komt uit een serie van 25 doeken die Monet maakte van 1890 tot 1891. De meeste daarvan zijn in bezit van musea. Hetzelfde schilderij werd in 1999 geveild voor 11,9 miljoen dollar. De huidige verkoper verwierf het werk buiten een veiling om in 2002.