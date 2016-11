Zanger Leon Russell (74) overleden

NASHVILLE - De Amerikaanse zanger, pianist en liedjesschrijver Leon Russel is zondag op 74-jarige leeftijd in zijn woonplaats Nashville in zijn slaap overleden. Dat meldt zijn website.

Door ANP - 13-11-2016, 15:56 (Update 13-11-2016, 15:56)

Russell met zijn zeer herkenbare lange haren en baard was afkomstig uit het muziekcircuit van Tulsa, in Oklahoma. Zijn muzikale repertoire strekte zich uit tot vele muziekstijlen. Boogie met gospelinvloeden, rock, folk, blues en country, hij speelde alles in zijn carrière die zich uitstrekte over een periode van meer dan vijftig jaar.

Hij was vooral bekend als muzikant die met een eindeloze rij collega's samenspeelde. Zo werkte hij samen met Joe Cocker (tijdens de befaamde tour Mad Dogs & Englishmen), George Harrison, Edgar Winter, Willie Nelson, Elton John, B.B. King, Eric Clapton en de kersverse Nobelprijswinnaar Bob Dylan.

Tot de grote hits die hij schreef behoren onder meer Delta Lady, Hummingburd, A Song for You, Lady Blue en Tight Rope. Zijn nummer Manhattan Island Serenade werd in Nederland bekend door de vertolking van The Amazing Stroopwafels onder de titel Oude Maasweg.