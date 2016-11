Wereld rouwt om Leonard Cohen

LOS ANGELES - Vanuit de hele wereld komen reacties op het overlijden van Leonard Cohen. De Canadese zanger, die in de nacht van donderdag op vrijdag op 82-jarige leeftijd overleed, werd bekend door nummers als Suzanne, Bird on a Wire en So long Marianne. Zijn nummer Hallelujah werd door talloze muzikanten gecoverd.

11-11-2016

De Canadese premier Justin Trudeau zei ,,diep bedroefd'' te zijn over Cohens dood. ,,Leonard Cohen slaagde erin de top van de artistieke prestatie te bereiken, zowel als een geroemd dichter als een wereldberoemde singer-songwriter. Leonard, de poëzie en muziek van geen enkele andere artiest voelde of klonk zoals die van jou. We zullen je missen'', aldus Trudeau.

Veel artiesten halen een zin uit het nummer aan. ,,There's a crack in everything, that's how the light gets in.'' Justin Timberlake noemt Cohen op Twitter ,,een geest en een ziel die zijn gelijke niet kent''. ,,Weer een magische stem die zwijgt'', schrijft Bette Midler. Nancy Sinatra noemt Cohen ,,een van de beste ooit''. ,,Rust bij de engelen, Leonard. Hallelujah.''