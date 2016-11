Nieuwe kijk op schilderijen Mauritshuis

DEN HAAG - Het Mauritshuis in Den Haag heeft een nieuwe app gelanceerd waarmee topstukken in de collectie tot op de vierkante millimeter zijn te bekijken. Met de app, ontwikkeld in samenwerking met Madpixel, is door een geïntegreerde infraroodfunctie ook onder de verflagen van de doeken te kijken, een wereldprimeur, aldus het museum op donderdag.

Door ANP - 10-11-2016, 13:46 (Update 10-11-2016, 13:46)

Naast het Meisje met de parel van Johannes Vermeer zijn ook werken van kunstenaars als Rembrandt, Rubens, Brueghel, Avercamp en Steen in de app opgenomen. Door een sterke zoomfunctie zijn opvallende details in de werken te zien. Ook kunnen details via social media makkelijk worden gedeeld. De Second Canvas Mauritshuis-app is via de AppStore en GooglePlay te downloaden.